Situationen vid den polska-vitryska gränsen överskuggar allt annat som Polen har att tänka på, inklusive de senaste siffrorna gällande inflationen.

Polska gränsskyddstrupper förstärkta med specialtrupper vaktar och patrullerar gränsavsnitt där det är relativt lätt att passera till den polska sidan. Vissa delar av dessa gränstrakter består av farliga sumpmarker och täta lövskogar. Det är där som några migranter fick plikta med livet. Till deras minne anbefallde någon ledamot i den polska riksdagen en tyst minut. En annan kvinnlig ledamot anklagade nästan hysteriskt polsk militär för att bära skulden för migranternas lidande. Polens inrikesminister, tillika samordnaren för specialenheter Mariusz Kaminski, svarade att det handlar om Polens säkerhet och gränskontroll, så som en suverän stat bör uppträda. Självfallet fick han stöd av landets försvarsminister Mariusz Blaszczak.

Inrikesminister Mariusz Kaminski debatterar behovet av ett förlängt undantagstillstånd i den polska riksdagen, Sejmen. Foto: Stillbild TRWM

Endast under det senaste dygnet förhindrade man (polsk militär) 529 illegala gränsövergångar. Några ertappas långt inne på polskt territorium. Därmed togs beslutet att bygga en 130 kilometer lång mur längs gränsen mellan Polen och Vitryssland. Den primära åtgärden blir att dubblera ett befintligt taggtrådshinder.

Man har tittat på antecedentia hos 30 afghanska flyktingar som visade sig ha bott i Ryssland i Uraltrakten. Dessutom fanns intressant information i mobilerna hos andra som ankommit från Irak eller Syrien. Polska trupper gör kontroller på nästan samma sätt som de franska trupperna i Mali. Fransmännen går genom de misstänktas mobiler och bränner deras mopeder, då de stoppade unga männen anses vara kurirer för IS. Polska militärer är korrekta, men informationen som de fann i flyktingarnas mobiler lämnar en mycket varierande information. Kopplingar till i flera länder förbjudna organisationer och grupperingar kunde bekräftas. Dessutom blev det känt att även pedofili och tidelag kunde hittas på bilder i mobilerna.

Den polska oppositionen anfaller den nuvarande regeringens restriktiva åtgärder med argument om en omänsklig människosyn och brist på empati. Utsända medhjälpare försöker trotsa militära avspärrningar i syfte att leverera mat och kläder till de på vitryska sidan sittande migranterna. Enligt polska källor bidrar den vitryska militären med livsmedel och kläder till de sittande männen. Det har även framkommit att de har ankommit till Vitryssland inte bara via flygplatsen i Minsk utan även via den numera internationella flygplatsen i Grodno nära gränsen till såväl Polen som Litauen. Emedan Litauen redan under sommaren tillkallade Frontex-representanter för att valla dem längs den litauisk-vitryska gränsen väljer Polen en egen lösning.

Polen anser att som en suverän stat med egen militär och framför allt egna långa militära traditioner, bör försvaret av de egna gränserna skötas av landets egen militär och specialstyrkor. Frontex skulle ha kunnat placera utländska trupper som ”hjälpredor” längs den polsk-vitryska gränsen, något som polacker ytterst ogärna skulle ha tillåtit. Trots den polska oppositionens lamenterande och till och med mycket förolämpande kommentarer från vissa debattörer riktade mot den polska militären, kommer alltså landets försvarsmakt fortsätta att bistå sin befolkning med skydd av landets gränser och därmed den europeiska civilisationen.