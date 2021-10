Lars Vilks död i olycka omgärdad av frågor

Sent på söndagskvällen kom nyheten att den av muslimer mordhotade konstnären Lars Vilks, 75, dött i en tragisk bilolycka tillsammans med två livvakter på E4:an utanför Markaryd vid halv-fyratiden på eftermiddagen. Detta efter att polisens skyddsfordon, en bepansrad personbil, kommit över på mötande trafiks vägbana. Olyckan, som får muslimer i Sverige att jubla, utreds av polisen som ett potentiellt brott eftersom omständigheterna är omgärdade av frågor vilka ännu inte besvarats.

Enligt vittnesuppgifter ska civilpolisbilen, vilken är bepansrad och utrustad med flera skyddsfunktioner inklusive punkteringsfria däck, ha färdats i mycket hög hastighet på motorvägen innan den av oklar anledning träffade och körde igenom ett vajerräcke vid ett av de fåtal platser längs E4:an där vägen har en sväng – för att därefter frontalkrocka med en mötande lastbil. Lars Vilks och de två livvakterna omkom i olyckan och lastbilsföraren, en man i 45-årsåldern, skadades så pass allvarligt att han fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter.

Lars Vilks levde med konstant livvaktsskydd efter flera dödshot från muslimer, inklusive flera terrororganisationer, efter att han 2007 publicerat en teckning på en rondellhund med mänskligt ansikte vilket han hävdade var av den muslimske profeten Muhammed. Flera mordförsök och terrorplaner har sedan dess riktats mot konstnären av muslimer, inklusive en uppmärksammad attack mot ett kulturhus i Danmark som Vilks besökte där en person sköts ihjäl av en muslimsk terrorist.

Död i mystisk trafikolycka

Lars Vilks färdades i en civil polisbil med sina två livvakter, vilka båda två beskrivs som unga poliser, men med flera år i yrket och god vana av personskydd, på väg hem till Skåne från ett besök i Stockholmsområdet där han lämnat över en tavla till vännen Stina Dabrowski och hennes make Kjell Dabrowski.

Själva olyckan skedde vid E4:an utanför Markaryd. Först gick nyheten ut om att en person med personskydd omkommit i en trafikolycka under söndagseftermiddagen. Under söndagen gick diskussionerna heta på sociala medier med teorier kring vem personen som avlidit var. Först sent på kvällen bekräftade polisen att det var Lars Vilks som avlidit i trafikolyckan.

– Igår eftermiddag inträffade det vi aldrig hoppas ska inträffa. Lars Vilks och två av våra medarbetare och kollegor förolyckades i samband med en trafikolycka i närheten av Markaryd, sade Carina Persson, regionpolischef i Syd, på morgonens pressträff där man informerade om händelsen.

Enligt de uppgifter som polisen gått ut med ska livvaktsbilen, vilken är tungt bepansrad med skottsäkra rutor och kaross, skydd mot bomber och med punkteringssäkra däck och väger 4,5 ton, ha kommit över på andra vägbanan och frontalkrockat med en lastbil från mötande körriktning. Därefter har en omfattande brand inträffat kring fordonen. Förutom livvaktsbilen har det enligt uppgifter till Expressen även funnits en efterföljande civilpolisbil med ytterligare livvakter men denna ska inte ha krockat eller skadats i olyckan.

